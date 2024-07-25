Глава Минкульта РФ: Челябинская область — один из самых активных участников нацпроекта «Культура»

Министр культуры России Ольга Любимова оценила вклад региона в развитие искусств

Открытие модульных ДК, модернизация библиотек, ремонт театров и открытие новых выставок и музеев, а также внедрение программы «Земский работник культуры», которая позволяет привлечь специалистов на село и в малые города, — власти Челябинской области прилагают много усилий к развитию культурной составляющей жизни региона. О том, что сделано за последние годы, и о задумках на будущее губернатор Алексей Текслер рассказал главе Минкульта РФ Ольге Любимовой, которая в эти дни работает на Южном Урале.

Открывая встречу, Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области успешно реализуется национальный проект «Культура», и выразил благодарность Ольге Любимовой за оказываемую поддержку со стороны министерства.

Стороны обсудили окончание ремонтных работ в здании Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова. Алексей Текслер добавил, что в рамках нацпроекта уже отремонтированы Театр кукол им. В. Вольховского, Молодежный театр, также в этом году своих зрителей примет обновленный Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино».

«Благодаря национальному проекту „Культура“ в Каслях открыли Музей каслинского литья. И то, что в городе появился такой музей, который рассказывает об истории и настоящем художественного наследия нашей страны, здорово», — рассказал, в частности, глава региона.

Также завершаются ремонтные работы в Центре культурного развития в Карабаше и храме Александра Невского в Челябинске, продолжается большая реконструкция уникального памятника архитектуры — Белого дома в Кыштыме.

В регионе идет масштабное переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту.

«Модельная библиотека — это точка притяжения для детей, молодежи и людей старшего поколения. Работа в этом направлении идет во всех муниципалитетах и будет продолжена», — заверил Алексей Текслер.

В Челябинской области капитально ремонтируют культурно-досуговые учреждения, школы искусств, учреждения культуры оснащают современным оборудованием. Важный проект — создание в муниципалитетах области модульных домов культуры.

«Мы достаточно быстро заходим в сельскую местность. В рамках одного строительного сезона делаем полноценные залы на 200 человек, это становится точкой притяжения для жителей села. Мы разработали такие стандартизированные модульные объекты. Этот проект реализуется второй год, мы будем эту работу продолжать», — отметил губернатор.

В 2025 году в России начнет работать программа «Земский работник культуры». Алексей Текслер обратил внимание, что в Челябинской области эта программа реализуется с 2022 года, что позволило привлечь в сельскую местность около 90 специалистов.

В свою очередь, Ольга Любимова поблагодарила губернатора и региональное министерство культуры за работу:

«Замечательно, что в Челябинской области открывают новые объекты благодаря национальному проекту „Культура“. Но то, что параллельно регион работает в этом направлении самостоятельно, наша общая большая радость».

Напомним, в среду Алексей Текслер и Ольга Любимова посетили музей Группы «Магнезит» и Дворец культуры в Сатке.