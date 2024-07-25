Губернатор Алексей Текслер и министр культуры РФ Ольга Любимова посетили Сатку

В городе работает ДК «Магнезит» с экспозицией из Русского музея

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр культуры РФ Ольга Любимова посетили музей Группы «Магнезит» и Дворец культуры в Сатке, сообщили в правительстве региона.

Корпоративный музей «Магнезита» входит в большинство туристических маршрутов по Саткинскому району. Экскурсии для посетителей не ограничиваются стенами музея — организованы они и на производственной площадке компании.

Следующим объектом посещения стал ДК «Магнезит», признанный лучшим архитектурным сооружением СССР в малых городах. С 2018 года во Дворце культуры экспонируются шедевры Русского музея и ежегодно проводится фестиваль классической музыки имени Е. В. Образцовой «Кармен».

Глава Минкульта и губернатор Челябинской области посмотрели репетицию спектакля «Дворец». Постановка реализуется в рамках проекта «Театр горожан». В спектакле участвуют 100 человек — участники хоровых и хореографических коллективов, и жители Сатки репетируют современную постановку под руководством опытных режиссеров, хормейстеров, композиторов и хореографов.

«Замечательно, когда есть такая возможность — почувствовать себя артистом не только в детском возрасте. Кажется, что уже взрослая жизнь не предполагает места для творчества, если ты не профессиональный артист. Прекрасно, когда вместе с профессионалами удается поучаствовать не только в самодеятельности, а создать настоящее художественное произведение, на которое будут приходить ваши знакомые, ваши соседи, люди, которых вы часто встречаете, проходя по улицам любимого города», — отметила Ольга Любимова в общении с актерами спектакля.

Далее Ольга Любимова и Алексей Текслер отправились в креативное общественное пространство «АРТ-Сатка». Площадка разделена на несколько зон с мультимедийным оборудованием для интеллектуального и культурного досуга. Здесь есть оборудование для людей с ограниченными возможностями.

«Сатка — удивительный город, в котором сочетаются современный стрит-арт и богатая история, связанная с промышленностью. В городе накоплен немалый опыт модернизации инфраструктуры, сформировано уникальное для горнозаводского города социокультурное пространство. Это стало возможным благодаря активному использованию механизмов социального партнерства, совместной работе региональных и муниципальных органов власти, градообразующего предприятия, неравнодушных жителей Сатки и Саткинского района», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор и министр культуры ознакомились с работой производственных площадок «Магнезита».