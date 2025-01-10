Глава Миасса отменил крещенские купания на городском пляже Тургояка

Прорубить купели обещают в других локациях

В Миассе на Тургояке из-за неокрепшего льда и выхода воды на его поверхность приняли решение не рубить купели на городском пляже. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава округа Юрий Ефименко.

Из-за теплой погоды отменяется, по его словам, и крестный ход.

«В наш адрес поступили уведомления от нескольких организаций об оборудовании купелей в Тургояке с соответствующими мерами безопасности: освещением, дежурством спасателей и медиков, установкой пунктов обогрева и деревянных сходней в купель. Каждую из них обязательно проверим на предмет безопасности», — написал Ефименко.

Глава Миасса обещал позднее сообщить о местах, где организуют купели. Он попросил совершать обряд омовения только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели.

В Челябинске МЧС пока обобщает перечень купелей. Точная информация о разрешенных местах омовения появится к середине следующей недели. В пресс-службе Челябинской епархии отметили, что святую воду будут раздавать после литургии с 18 января в течение нескольких дней.

Напомним, в Челябинской области этой зимой наблюдается аномально теплая погода. Завтра в регионе синоптики прогнозируют днем потепление до −5…0. Накануне в столице Южного Урала прошел дождь.