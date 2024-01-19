В крещенские проруби окунулись почти 3 тысячи челябинцев

Как проходили купания — в фоторепортаже ИА «Первое областное»

Минувшей ночью православные южноуральцы отметили Крещение Господне. Праздник традиционно сопровождался омовениями в ледяных купелях. Хотя это и не церковный, а исключительно народный обычай, именно купания в прорубях стали своеобразным символом Крещения и привлекают к себе наибольшее внимание публики. По данным челябинской мэрии, в освященные купели на территории города сегодня окунулись почти три тысячи человек.

В Челябинске в преддверии праздника было организовано пять иорданей. Одна из них — на озере Смолино. Там побывал фотокорреспондент ИА «Первое областное», который запечатлел экстремальные водные процедуры.

Власти отчитались, что ни одного происшествия во время купаний не зафиксировано.

В Челябинске крещенские купели будут работать сегодня до 15:00. Там продолжают дежурить спасатели, медики и полицейские.

Всего в Челябинской области к празднику было подготовлено более 60 иорданей в 35 муниципалитетах. В единичных случаях купания в последний момент отменили. Например, в Варненском районе, где неожиданно поднялся уровень воды в реке Нижний Тогузак. Также не состоялись омовения на озере Куяш в Кунашакском районе.

Желающим окунуться в прорубь знающие люди советуют предварительно проконсультироваться с врачами. Процедура категорически противопоказана при хронических болезнях, особенно при проблемах с сердцем, легкими и нервной системой. Также воздержаться от омовений следует беременным женщинам и детям.