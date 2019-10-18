Засветился: златоустовец украл камеры видеонаблюдения, но не учел, что они работали

Лицо злоумышленника было запечатлено на съемке.

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Мужчина украл камеры, которые снимали его в Златоусте. Инцидент произошел днем в доме № 3 Молодежном квартале.

Худощавый мужчина славянской внешности решил украсть две камеры видеонаблюдения из подъездов. Весь процесс попал на кадры тех же камер. Злоумышленник одет в кофту с капюшоном, спортивные штаны и кепку темного цвета.

«Сотрудниками златоустовской полиции устанавливается личность подозреваемого гражданина, который в дневное время украл камеры видеонаблюдения белого цвета. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб более 5 тысяч рублей», — рассказала Ольга Аристова, старший специалист направления по связям со СМИ отдела МВД РФ по Златоустовскому городскому округу.

Сотрудники полиции сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ.