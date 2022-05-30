Глава Челябинска поручила главам районов искать долгострои

Заброшенные стройки представляют опасность для жителей города

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила главам районов самостоятельно находить недостроенные объекты и их владельцев для того, чтобы те либо огородили их, либо достроили. Соответствующее поручение прозвучало 30 мая на аппаратном совещании.

«Понятно, что эту работу ведет комитет по управлению имуществом. Но ваша задача — вовремя находить эти объекты и организовывать запросы с целью найти правообладателя для того, чтобы они их либо огородили, либо продолжили над ними работу. Чтобы у нас не было этих потенциально опасных объектов, нужно вовремя принимать меры»,— подчеркнула мэр.

Также Наталья Котова отметила, что почти все объекты уже стоят на учете, однако со временем появляются новые, по которым также необходимо вести работу.

Напомним, 27 мая, на заброшенной стройке на улице Масленникова на подростка упала бетонная стена и придавила ему ногу. На помощь школьнику бросились прохожие, они и вызвали скорую помощь. Прокуратура проводит проверку.

18 мая 11-летний школьник упал в котлован на стройке в Курчатовском районе Челябинска. Ребенка госпитализировали. Проверку по факту произошедшего проводят полиция и прокуратура.