На заброшенной стройке по улице Масленникова в Челябинске подросток играл на стройке, где на него упала бетонная плита. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
На помощь школьнику бросились прохожие, они освободили ногу ребенка из-под плиты и вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали.
Прокуратура уже организовала проверку. Установлено, что данное нежилое здание принадлежит ООО УК Поиск, которое в прошлом году уже попадало в поле зрения прокуратуры района. Директора привлекли к административной ответственности и обязали оградить здание.
Как ранее сообщал наш сайт, прокуратура Курчатовского района Челябинска начала проверку после падения 11-летнего школьника в котлован на стройке.
Как ранее сообщал наш сайт, Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 13-летнего мальчика под завалами заброшенного здания в Агаповском районе.
Глава поселения рассказала Первому областному информагентству, что строение является частной собственностью.
16 мая в поселке Озерном Агаповского района на стройке погиб 17-летний парень. Возбуждено уголовное дело.
Алексей Текслер после двух трагедий отправил в Агаповский район правительственную комиссию.