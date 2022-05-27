На заброшенной стройке в Челябинске на подростка упала бетонная плита

Школьника госпитализировали

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На заброшенной стройке по улице Масленникова в Челябинске подросток играл на стройке, где на него упала бетонная плита. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

На помощь школьнику бросились прохожие, они освободили ногу ребенка из-под плиты и вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали.

Прокуратура уже организовала проверку. Установлено, что данное нежилое здание принадлежит ООО УК Поиск, которое в прошлом году уже попадало в поле зрения прокуратуры района. Директора привлекли к административной ответственности и обязали оградить здание.

Как ранее сообщал наш сайт, прокуратура Курчатовского района Челябинска начала проверку после падения 11-летнего школьника в котлован на стройке.

Как ранее сообщал наш сайт, Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 13-летнего мальчика под завалами заброшенного здания в Агаповском районе.

Глава поселения рассказала Первому областному информагентству, что строение является частной собственностью.



16 мая в поселке Озерном Агаповского района на стройке погиб 17-летний парень. Возбуждено уголовное дело.



Алексей Текслер после двух трагедий отправил в Агаповский район правительственную комиссию.