Гидрометцентр: нас ждет обычное южноуральское лето

Руководитель метеослужбы Валерий Кочегоров — о засухе и осадках на предстоящий сезон

В середине апреля на Южный Урал обрушилось настоящее лето. Второй день жители Челябинской области в буквальном смысле греются в лучах теплого солнца и даже радуются порывам ветра. По прогнозам метеорологов, уже к середине недели вновь похолодает. Информационное агентство «Первое областное» решило выяснить, какое лето нам ждать, у начальника челябинского Гидрометцентра. Заявления Валерия Кочегорова — в нашем материале.

«По тому прогнозу, который нам составляет Гидрометцентр России, наше лето будет нормальным, ровным, средним. Но что такое „средний“? Это как средняя температура по больнице. Мы ожидаем и волны холода, и волны жары, засухи и волны с осадками. Но в целом все будет в пределах нормы — и температура, и осадки. Поэтому нас ждет обычное южноуральское лето», — рассказал метеоролог.

Валерий Кочегоров пояснил, что далекие прогнозы, более чем на 10 дней, областной Гидрометцентр не делает. Но при этом он уточнил, что по опыту последних лет в регион на майские праздники заходит южный антициклон. Метеоролог выразил надежду, что южноуральцы проведут майские праздники в тепле.