«Герои Южного Урала» хотят приносить пользу Челябинской области

Уже 1 июля они завершат обучение и смогут применить полученные знания

В Челябинской области реализуется кадровая программа «Герои Южного Урала». В ней участвуют ветераны СВО, которые уже завершили службу, но хотят приносить пользу своему региону.

«Кадровая программа „Герои Южного Урала“ помогает участникам спецоперации, которые уже исполнили свой воинский долг. Теперь они будут служить еще и на благо своей малой родины. Считаю, что они пройдут серьезную подготовку, которая позволит проявить себя, начать жизнь заново, стать высококвалифицированными специалистами и руководителями. У таких людей, как участники спецоперации, — другая жизненная позиция. Да и для семей бойцов эта программа — доказательство того, что Родина помнит героев»,— отметила председатель местного отделения «Движения Первых» Брединского муниципального округа Валентина Завгороднева.

В ходе обучения участники проекта посещают лекции, сдают тестирования и экзамены, проходят стажировки в органах власти и компаниях региона. 1 июля обучение завершится, они получат дипломы о профессиональной переподготовке и смогут реализовать полученные навыки.