«Герои Южного Урала» делятся впечатлениями об обучении

Стартовал третий модуль региональной программы

В Челябинской области стартовал третий модуль в рамках региональной программы «Герои Южного Урала». Ветераны специальной военной операции собрались в Магнитогорске, чтобы начать изучение темы «Региональное и муниципальное управление». Участники отмечают высокий уровень подготовки спикеров.

«Я просто решил попробовать свои силы. Прошел отбор. Разумеется, дальше нужно было идти до конца. А когда уже вошли в процесс, здесь открылись такие горизонты, что в других условиях такого не достичь»,— рассказал участник программы «Герои Южного Урала» Андрей Бережнев.

Первые два модуля знакомили участников проекта с государственной политикой, а также с экономикой и финансами.

«Первый модуль был посвящен теории, науке о политике. Это мне близко, потому что я по образованию политолог. Второй модуль был потяжелее — это экономика и финансы, но он был для меня полезен. Поскольку я депутат Законодательного собрания, а там многое было посвящено принятию бюджета. Знания, которые я получил на модуле, я уже применил на практике»,— отметил участник программы «Герои Южного Урала» Александр Заозеров.

До 30 января в Магнитогорске участники проекта будут слушать лекции, общаться с представителями власти, а также с руководителями предприятий, чтобы разобрать реальные кейсы и получить управленческий опыт. В конце модуля их ждет тестирование и очный экзамен.