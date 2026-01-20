Сергей Бердников высоко оценил потенциал участников программы «Герои Южного Урала»

Глава Магнитогорска выступил на открытии третьего модуля обучения

В Магнитогорске стартовал третий модуль региональной программы «Герои Южного Урала». На открытии выступил глава города Сергей Бердников. В ходе встречи он пообщался с участниками проекта.

«Это — лучшие люди. Нечасто доводится встретиться с таким количеством великолепных людей. Я доволен, что встретился и познакомился с интересными людьми, которые получили неоценимые знания в специфических условиях», — подчеркнул глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Между модулями ветераны СВО проходят практику. Сергей Бердников является наставником нескольких участников, которые стажировались в администрации Магнитогорска.

«Идет процесс обучения, я об этом уже говорил, люди себя готовят. Я думаю, оценивать их нужно будет позже, когда они начнут непосредственно себя реализовывать. Но можно сказать точно, что у них огромный потенциал», — отметил Сергей Бердников.

За 10 дней в Магнитогорске участники программы «Герои Южного Урала» прослушают лекции, а также встретятся с представителями власти и руководителями предприятий, которые поделятся с ними управленческим опытом. Модуль завершится 30 января тестированием и очным экзаменом.