Стартовал третий модуль региональной программы «Герои Южного Урала»

Ветераны СВО приступили к обучению в Магнитогорске

В Магнитогорске стартовало обучение в рамках региональной программы «Герои Южного Урала». Проект создан по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Программа разработана для адаптации участников специальной военной операции, для адаптации их к мирной жизни, для того, чтобы опыт этих участников интегрировать уже в гражданскую жизнь. Те, кто уже вернулся с СВО, они готовы интегрироваться в мирную жизнь для того, чтобы служить на благо Родины уже на гражданской службе»,— подчеркнул директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

Участники уже прошли обучение по двум модулям: они ознакомились с государственной политикой, а также с экономикой и финансами. Тема третьего модуля — «Региональное и муниципальное управление».

«Эта программа обучения позволяет нам, тем, кто в своей жизни в основном занимался служением Родине, более глубоко изучить систему государственного и муниципального управления. Первые два модуля мы изучали саму систему. Во втором — экономические способы и методы ведения муниципального и государственного хозяйства. Третий модуль позволит нам расширить наши знания в плане государственного устройства», — рассказал участник программы «Герои Южного Урала» Владимир Головачев.

За 10 дней обучения ветераны СВО подведут итоги этапа стажировки, получат новые знания, а также разберут реальные кейсы. Участники пообщаются с представителями власти и с руководителями крупных предприятий. Модуль завершится итоговым тестированием и очным экзаменом.