Где в Челябинской области отменили занятия в школах 9 декабря

Температура воздуха в большинстве городов составит -26 градусов

В Челябинской области сегодня, 9 декабря, снова морозно. В связи с этим ряд городов и районов отменил занятия в школах. Рассказываем, где школьники сегодня учатся дистанционно.

В Челябинске отменили занятия в школах с первого по девятый классы первой и второй смены.

В Златоусте объявление об отмене занятий опубликовали с вечера. В этом городе не учатся школьники 1 — 11 классов обеих смен.

Занятия в школах с первого по одиннадцатый классы отменены также в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Снежинске.

В Озерске занятия в школах отменены с 1 по 9 класс.

В Миассе занятия отменили только для учащихся с 1 по 7 классы. Остальным придется идти в школу.

Напомним, в Челябинской области сегодня ожидается −21...-26 градусов. На юге температура поднимется до −16 градусов.