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/ В Челябинске закупили 5 газоанализаторов по 100 тысяч рублей для борьбы с выхлопами

В Челябинске закупили 5 газоанализаторов по 100 тысяч рублей для борьбы с выхлопами

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на всех въездах в город.
сегодня в 12:37
  |  Общество

В минувшие выходные в Челябинске вновь был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Из-за этого городские власти провели весь предусмотренный комплекс мероприятий, об этом заверил сегодня на аппаратном совещании мэр Евгений Тефтелев. Он также рассказал о закупке газоанализаторов и начале работы с их использованием.

Что касается НМУ, работали в этом направлении. Начальник управления экологии доложил о тех мероприятиях, которые в компетенции города. Мы работаем вместе с Министерством экологии, промышленными предприятиями, федеральными структурами. Хочу сказать, что работали с большегрузами, работали с транспортом. У нас уже пять газоанализаторов, которые работают на всех пунктах въезда в город. В пятницу мы 17 грузовых автомобилей отправили по объездной дороге, в субботу — 5, вчера — 4. По инсайдерской информации, водители грузовиков уже знают, что в период НМУ въезд в город ограничен, только ночью можно. — рассказал градоначальник.

Евгений Тефтелев сообщил, что сейчас на подходе еще 5 газоанализаторов. Стоимость каждого — 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее в качестве одной из мер по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха градоначальник предложил запрет въезда в город большегрузного транспорта в период НМУ первой степени. Постановление вступило в силу 1 декабря, а въездах в Челябинск были установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Ограничение распространяется на транспорт с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн или массой, указанной на знаке. Оно длится с 6 утра до 23:00.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Татьяна
13:09, 04.12.2017
Одна видимость бурной деятельности! На самом деле достаточно снизить квоты заводам-загрязнителям, и вернуть нормы ПДК на прежний уровень! А пока 4 года болтовни и нулевого результата!

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