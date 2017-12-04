/ В Челябинске закупили 5 газоанализаторов по 100 тысяч рублей для борьбы с выхлопами

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на всех въездах в город.

В минувшие выходные в Челябинске вновь был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Из-за этого городские власти провели весь предусмотренный комплекс мероприятий, об этом заверил сегодня на аппаратном совещании мэр Евгений Тефтелев. Он также рассказал о закупке газоанализаторов и начале работы с их использованием.

Что касается НМУ, работали в этом направлении. Начальник управления экологии доложил о тех мероприятиях, которые в компетенции города. Мы работаем вместе с Министерством экологии, промышленными предприятиями, федеральными структурами. Хочу сказать, что работали с большегрузами, работали с транспортом. У нас уже пять газоанализаторов, которые работают на всех пунктах въезда в город. В пятницу мы 17 грузовых автомобилей отправили по объездной дороге, в субботу — 5, вчера — 4. По инсайдерской информации, водители грузовиков уже знают, что в период НМУ въезд в город ограничен, только ночью можно. — рассказал градоначальник.

Евгений Тефтелев сообщил, что сейчас на подходе еще 5 газоанализаторов. Стоимость каждого — 100 тысяч рублей.



Напомним, ранее в качестве одной из мер по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха градоначальник предложил запрет въезда в город большегрузного транспорта в период НМУ первой степени. Постановление вступило в силу 1 декабря, а въездах в Челябинск были установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Ограничение распространяется на транспорт с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн или массой, указанной на знаке. Оно длится с 6 утра до 23:00.