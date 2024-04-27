«Индекс шашлыка» на майские праздники в Челябинской области вырос на 12%

Рассказываем о самых оригинальных и выгодных рецептах

Теплый апрель ускорил открытие сезона шашлыков на Южном Урале. Но к майским праздникам ожидается особый размах, ведь многие семьями поедут на природу и непременно захватят с собой мангал и шампуры. ИА «Первое областное» рассчитало «индекс шашлыка» на основе данных Росстата, а также узнало самые оригинальные рецепты приготовления маринада для разных видов мяса.

Во сколько обойдется пикник?

Стоимость выезда на шашлыки для компании из 5—6 человек за год выросла на 12%. Средний чек составил порядка 8 тысяч рублей. Чтобы рассчитать «индекс шашлыка», мы проанализировали официальные данные Росстата и цены на популярных маркетплейсах.

Покупка мангала в этом году обойдется в 1240 рублей, шампуров — в 970 рублей. Также потребуется закупить древесный уголь и жидкость для розжига стоимостью по 300 рублей. На маркетплейсах цены на минимальный «набор шашлычника» за год выросли в среднем на 3—5%, не более. Сильных трат здесь не предвидится. Но всегда есть риск попасться на удочку маркетологов и прикупить лишних аксессуаров: термостойкую перчатку за 250 рублей, кочергу за 300 рублей, веер для мангала цветной — 100 рублей.





Есть в продаже даже специальный фигурный нож для шашлыка за 350 рублей, щипцы для снятия мяса с шампуров — 250 рублей, подставка под шампуры — от 500 рублей. Есть откидной столик, который крепится прямо на мангал, по цене 600 рублей. А еще много разных щеточек для чистки мангала, средств для ухода от нагара и жира. В топе популярных покупок — фартук шашлычника с огненным принтом за 700 рублей. Все эти мелочи призваны сделать выезд на природу незабываемым, хотя профессионалы обычно их никогда не покупают.

«Продажи мангалов выросли на 8%. Небольшие сборные варианты продаются по цене от 200 рублей. Долговечный стационарный вариант скорее подойдет для дачи: средняя цена продажи на платформе в Челябинске — 13 200 рублей. Средняя цена на б/у мангалы в апреле этого года составила 3000 рублей, но есть варианты и от 250 рублей. Набор шампуров можно приобрести за 1590 рублей, средняя цена продажи нового набора на платформе — 4100 рублей, б/у — 1300 рублей. Но варианты в хорошем состоянии можно найти от 100 рублей. Решетки-гриль доступны в разных размерах и ценовых сегментах — можно купить небольшую за 330 рублей или крупную из толстой нержавеющей стали за 3500 рублей», — выяснили аналитики «Авито».

Главное для сочного и вкусного шашлыка — это, конечно, не фартуки и веера, а качественные продукты. В этом году покупка на вес 5 килограммов мяса (говядина и свинина без кости) обойдется в 2,8 тысячи рублей (+12% за год).





Самый бюджетный вариант для шашлыка — курица (от 230 рублей за килограмм, +22% за год), свинина (418 рублей за кило, +19%), индейка (536 рублей за 1 килограмм, +20%). Дороже выйдет баранина (613 рублей за килограмм, +11%), говядина (мякоть от 730 рублей за кило, +10%).

Удивительно, но любимые всеми сардельки, которые также можно насадить на шампуры, оказались весьма недешевыми — 551 рубль за килограмм (+6%). Однако высокая цена не так заметна, поскольку килограммами сардельки редко кто закупает. Самым дорогим будет шашлык из охлажденной рыбы лососевых пород — 1057 рублей за кило (+3% за год).

Для маринада, да и просто на гарнир, потребуются овощи. В базовый набор продуктов вошли помидоры (285 рублей за 1 килограмм, +29% за год), огурцы (184 рубля за кило, +4%), зелень (833 рубля за килограмм, +11%). Опираясь на данные Росстата, мы подсчитали, насколько выросли в цене продукты для пикника.





А вот лук за год подешевел почти на 50% — до 34 рублей за килограмм. На нем и сэкономим. Также потребуется закупить кетчуп, майонез и фруктовый сок (5 литров) для всей компании.

Как замариновать мясо?

Сначала нужно определиться, из какого мяса готовим шашлык, а потом можно выбрать способ приготовления маринада к нему. Фирменными рецептами с ИА «Первое областное» поделился шеф-повар, организатор кулинарных мастер-классов в Челябинске Виталий Сурин.

Маринад для свинины от шеф-повара на 1 килограмм мяса. Потребуется: помидор — 3 шт., лук репчатый — 3 шт., хмели-сунели 2 ч. л., вустерский соус (ворчестер) — 3 ст. л., чеснок — 2—3 зубчика, масло подсолнечное — 2 ст. л., соль — 10 г, перец черный молотый по вкусу. Приготовление: лук и помидоры пропустите через соковыжималку или порежьте как можно мельче. Затем чеснок пропустите через пресс или натрите на терке. Соедините в чашке сок лука и помидор, добавьте оставшиеся ингредиенты, все хорошо перемешайте. Полейте мясо маринадом, накройте крышкой или пленкой, уберите в холодильник на 12 часов.

Совет от шеф-повара:

Для шашлыка лучше использовать свиную шею, если хотите более постное мясо — то корейку на кости. Если для маринада используете нарезанные лук и помидоры, нужно их хорошо помять, чтобы выделился сок. Перед запеканием нужно убрать все овощи.

Маринад для баранины и говядины на 1 килограмм мяса. Потребуется: лук репчатый — 4 шт., лимон — 1 шт., коньяк — 2 ст. л., укроп — 1 пучок, кинза — 1 пучок, базилик — 1 пучок, уксус яблочный — 2 ст. л., перец черный молотый по вкусу, гвоздика молотая — 1/2 ч. л., соль — 10 г. Приготовление: репчатый лук пропустить через соковыжималку. С лимона мелкой теркой снять цедру. С мякоти отжать сок. Затем куски мяса посолить, посыпать перцем и гвоздикой, добавить лимонный сок и цедру. Зелень порезать как можно мельче. В мясо добавить луковый сок, коньяк, уксус, зелень. Тщательно перемешать. Накрыть крышкой или пленкой. Убрать в холодильник на 12 часов.

Совет от шеф-повара:

Перед тем как мариновать мясо, нужно срезать все жилы. Для маринования говядины и баранины лучше использовать мясо с рынка, купленное у проверенного продавца. Части мяса, которые подходят: баранья ножка, баранья спинка (можно с косточкой), говяжья вырезка, говядина, спинная часть (толстый, тонкий край). Мраморную говядину премиальных отрубов лучше не мариновать.

Маринад для рыбы по-тайски на 1 килограмм. Потребуется: соевый соус — 2 ст. л., сладкий соус чили — 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., сок лайма — 1 ст. л., репчатый лук — 1 головка, чеснок — 2 зубчика, корень имбиря — 1 см, кинза — 70 г, сахар — 1 ч. л. Приготовление: лук, чеснок и кинзу очень мелко нарежьте. Корень имбиря почистите, натрите на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты, полейте рыбу маринадом со всех сторон. Накройте рыбу пленкой или крышкой, уберите рыбу в холодильник на 2—3 часа.

Совет от шеф-повара:

Рыбу обжаривайте на слабом огне. После обжаривания посолите, поперчите по вкусу.

Маринад с йогуртом для птицы на 1 килограмм. Потребуется: йогурт натуральный — 250 г, лук репчатый — 1 головка, чеснок — 1 зубчик, корень имбиря молотый — 1/2 ч. л., кориандр — 2 ч. л., семена тмина — 2 ч. л., кардамон — 1 щепотка, перец, соль. Приготовление: лук мелко нарезать или выдавить сок на соковыжималке. Чеснок пропустить через пресс. Все ингредиенты смешать. Перемешать с кусочками мяса птицы. Накрыть пленкой или крышкой. Оставить мариноваться на 2—3 часа при комнатной температуре.

Совет от шеф-повара:

Чтобы мясо было сочным, лучше используйте куриное бедро без кости или бедро индейки без кости.