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Магазин автозапчастей выгорел в Курчатовском районе

Сотрудники МЧС продолжают бороться с пожаром.
сегодня в 16:30
  |  Происшествия

Возгорание произошло сегодня, 23 апреля, в одном из помещений дома 19 на улице Молодогвардейцев в Челябинске. Очевидцы сообщили о пожаре в магазине автозапчастей, который расположен на первом этаже жилой десятиэтажки.

Почувствовал дым вокруг и запах жженой резины, оказалось, что горит магазин. Пахло очень сильно, пришлось тщательно проветривать квартиру после этого. Все пропиталось едким дымом, а там по соседству расположен аптечный склад. — рассказали свидетели происшествия.

На месте работали сотрудники МЧС. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в пресс-центре ведомства.

Сообщение поступило в 14:25, через 6 минут прибыли на место, локализация горения — в 14:44. Подробности и обстоятельства устанавливаются. — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Автоцистерны продолжают работу на месте, открытое горение ликвидировано.

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