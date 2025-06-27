ГАИ Челябинской области призывает не покупать мотоциклы и мопеды детям до 16 лет

На дорогах России растет число ДТП с участием несовершеннолетних водителей

ГАИ России призвала родителей не пускать детей за руль транспортных средств до 16 лет. В стране растет количество ДТП с участием водителей-подростков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Особую тревогу вызывают подростки, управляющие мотоциклами и мопедами», — отмечают в пресс-службе.

Родители сами приобретают такую технику, но забывают разъяснить детям, что на ней нельзя выезжать на дорогу. Кроме того, игнорируется разрешенный возраст для передвижения на том или ином транспортном средстве, говорят в ведомстве.

С января по май 2025 года в России произошло 739 аварий с участием водителей-подростков, 734 ребенка получили травмы, 12 несовершеннолетних водителей погибли.

Между тем мужчина на питбайке погиб в ДТП под Челябинском, а в Сосновском районе разбились на питбайке двое подростков.