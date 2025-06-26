Мужчина на питбайке погиб в ДТП под Челябинском

Авария произошла на повороте в микрорайон Звездный, у обоих водителей не было прав

В Сосновском районе устанавливаются обстоятельства гибели водителя питбайка после столкновения с автомобилем. Авария произошла утром в четверг, 26 июня, на повороте в микрорайон Звездный, сообщает Госавтоинспекция.

«В 05:50 на 2-м километре автодороги Шагол — Красное Поле 30-летний водитель „ВИС“ не пропустил мотоциклиста, когда тот выезжал со второстепенной дороги на главную. При этом байкер был без шлема и защитной экипировки, он погиб на месте», — рассказали в ГАИ.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

Установлено, что погибший не получал водительского удостоверения на право управления мототранспортом. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции и привлекался к административной ответственности. Его питбайк изымался и помещался на специализированную стоянку.

Второй участник аварии также находился за рулем без водительского удостоверения. На него составлен административный протокол за езду без прав.

Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, 24 июня в Сосновском районе разбились на питбайке двое подростков.