Двое подростков погибли в ДТП в Сосновском районе

15-летний водитель не справился с управлением

В селе Казанцево Сосновского района двое подростков погибли в ДТП. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

15-летние подростки ехали без шлемов и специальной экипировки на питбайке. Тот, что был за рулем, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электрический столб. Оба парня скончались на месте.

«Взрослые, пожалуйста, подумайте, прежде чем покупать опасные транспортные средства своим детям. Не позволяйте им садиться за руль, не достигнув возраста, который позволяет получить водительское удостоверение»,— призвали сотрудники ГАИ.

На месте работают специалисты, обстоятельства уточняются. В минувшие выходные в Челябинской области зарегистрировано 33 ДТП, в результате которых 10 человек погибли (в их числе двое детей) и 33 человека получили травмы.