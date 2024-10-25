Фильмы для слепых и маркет от инклюзивных мастерских: в Челябинске пройдет кинофестиваль «Незримое кино»

Все фильмы адаптированы для незрячих или глухих

На четыре ноябрьских дня Челябинск станет столицей инклюзивного искусства — создаваемого для людей с особенностями по здоровью или же прямо ими. Горожан ждет кинофестиваль «Незримое кино» с адаптированными для незрячих людей картинами, маркет, лектории и спектакли.

«Незримое кино» объединит творцов с инвалидностью и режиссеров, рассказывающих о людях с особенностями по здоровью. Все фильмы фестиваля будут адаптированы для людей с ограничениями по зрению и слуху: для незрячих подготовили тифлокомментарии, для глухих — сопровождение сурдопереводчика.

«Сейчас наши специалисты адаптируют все 30 картин конкурсной программы. Важно, что тифлокомментарии для незрячих будут звучать через особые наушники и не помешают зрителям, которые в них не нуждаются», — рассказала директор Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова.

Показы короткометражек будут проходить в кинотеатре «Победа», арт-оранжерее «ЛюбаПетя» и колледже креативных индустрий. Самыми «сильными» картинами организаторы называют документалки — фильмы о героях, которые преодолевают ограничения и каждый день побеждают самих себя.

Помимо показов, устроят инклюзивный маркет с изделиями челябинских брендов и мастерских, где работают люди с ограничениями здоровья. Для участников также проведут искусствоведческие лектории, вечер винила и кукольный спектакль по сказке Бориса Заходера для самых маленьких.

«Незримое кино» пройдет в Челябинске с 16 по 19 ноября. Все мероприятия кинофестиваля бесплатны, но необходимо зарегистрироваться на портале акции. Возрастное ограничение — 12+.

Напомним, ранее организаторы акции создали уникальные стикеры со шрифтом Брайля, а летом презентовали граффити для незрячих.