В Челябинске презентовали граффити для незрячих

Рисунки на стенах дополнили шрифтом Брайля

На улице Энгельса в Челябинске открыли необычный арт-объект — граффити для слепых и слабовидящих. Брайль-арт можно не только рассмотреть, но и ощутить, прикоснувшись к нему руками. Показываем, что из себя представляет новая городская достопримечательность.

Мы уже наблюдали за процессом создания граффити и рассказывали, что они выглядят как помехи на телевизоре. Среди ярких и разноцветных полос на масштабном «полотне» проступают фразы, но челябинцы смогут увидеть лишь их фрагменты.

«Я сорвал цветок, и он... Я поймал мотылька, и он...» — каждая фраза арта обрывается на полуслове.

Поверх надписей — небольшие пластиковые сферы, выложенные в те же цитаты, но шрифтом Брайля. Задумка авторов состояла в том, чтобы зрячие и незрячие вместе понимали суть фраз, объяснив друг другу, какие отрывки из текста они считывают.

Три изображенные фразы посвящены преодолению одиночества и тоски. Это цитаты из произведений писателей Рэя Брэдбери, Альбера Камю и Павола Гвездослава.

Площадкой для граффити стал реабилитационный культурно-спортивный центр общества слепых.

Граффити являются одним из результатов проекта «Незримое кино». Короткометражки, дополненные тифлокомментированием, челябинцы могут смотреть под открытым небом в Саду Победы.