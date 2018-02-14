/ Образовательный центр для фермеров откроют на Южном Урале

Специалисты поделятся знаниями в области ветеринарии, документооборота и бухгалтерского дела.

Единый центр сельскохозяйственного консультирования предложил создать исполнительный директор союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Челябинской области Дмитрий Трофимов. Молодой человек на приеме у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского пожаловался на то, что и он, и его подчиненные часто сталкиваются с нехваткой знаний. Как правило, консультация специалиста требуется в области ветеринарии, агрономии, ведении документооборота и бухгалтерского учета, финансов и законодательства.

У нас на весь Октябрьский район два агронома, не хватает на селе грамотных ветеринаров, фермерам нужна поддержка, не хватает знаний, чтобы правильно оформить кредит в банке и другие документы. На сегодня мы все столкнулись с тем, что отсутствие знаний сдерживает экономическое развитие наших хозяйств. Мы готовы наращивать производство и для этого есть условия, но не хватает компетенции. — рассказал Дмитрий Трофимов.



В правительстве поддержали предложение, предположив, что нововведение значительно упростит жизнь аграриям. Губернатор порекомендовал союзу крестьянских хозяйств взять инициативу в свои руки и включиться в эту работу вместе со специалистами министерства и Южно-Уральского аграрного университета.



Глава региона поручил министру сельского хозяйства Челябинской области Алексею Кобылину, также участвовавшему в приеме, ускорить работу по созданию центра с использованием современных технологий дистанционного обучения, в том числе с использованием интернет-коммуникаций. — пояснили в пресс-службе губернатора.