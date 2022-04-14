Фермеры Челябинской области запускают сельский тур выходного дня

Южноуральцев и гостей региона приглашают посетить Дом хоббита и отведать бешбармак из осетра

В Челябинской области фермеры Сосновского, Аргаяшского, Кунашакского и Каслинского районов объединились и создали новый туристический маршрут о сельском быте и достопримечательностях. В двухдневной поездке по поселкам гостей ждет рыбалка на осетровой ферме, кемпинг на берегу озера Увильды, стрельба из лука, дегустация местной кухни, квесты в Доме хоббита и многое другое. Организаторы тура принимают участие в акселерационной программе по сельскому туризму от АНО «Агентство развития сельских инициатив» при поддержке Ростуризма. Заявка и презентация проекта опубликованы на сайте акселератора, здесь же идет отбор на финансирование проекта и выбор народного маршрута.

Челябинские фермеры назвали свою команду «Маршрут построен». Их тур выходного дня начинается с фермерского завтрака в поселке Булзи и продолжается посещением осетровой фермы в Кунашаке. В селе Тугузбаево гостей ждет стрельба из лука, в селе Губернском — знакомство с историей деревни Тютняры и ночевка в кемпинге «Поляна» у знаменитого кафе «Дом хоббита». Завершением тура станет посещение поселка Садового, где находится экоферма «Семейное подворье». Здесь можно посетить контактный зоопарк, приобрести вкусные свежие яйца, молочную продукцию и мясо. По замыслу создателей маршрута, тур позволит познакомиться с русской, башкирской и татарской культурой, увидеть красоту Челябинской области и стать настоящим уральцем.

«По короткому, но незабываемому пути между объектам можно увидеть и уральские горы, и глубокие озера, и низкие болота с высокими пещерами. Ночью только на Урале можно увидеть созвездие Кассиопеи и на миг побывать в Поднебесной с тысячами фонариков под открытым небом. Гостей также ждет бешбармак из осетра и башкирская баня», — рассказывают организаторы маршрута.

Пока команда подала заявку на отбор и финансирование проекта от «Агентства развития сельских инициатив», но фермеры признаются, что откроют маршрут в любом случае. Если не получится выиграть полумиллионный грант от агентства, то каждый из них хочет заключить соцконтракт с государством.

Пока же на сайте акселератора идет народное голосование.

О том, как в Челябинской области запускают брендовый маршрут «Челябинск. К нам прилетают даже метеориты», читайте на нашем сайте. Информагентство «Первое областное» подготовило подборку направлений для южноуральских туристов. Теперь путешественники смогут улететь в отпуск по готовым турам на Камчатку и в Дагестан.