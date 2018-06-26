/ Южноуральский фермер вынужден ездить в райцентр, чтобы воспользоваться интернетом

В селе Красноармейского района впервые появится сотовая связь и информационная сеть.

Село Красноармейского района долгое время оставалось в стороне от цивилизации: там не ловит сотовая связь и нет интернета. Чтобы воспользоваться всемирной паутиной, сельчанам приходится вместе с ноутбуком ездить в районной центр. О проблеме рассказал местный фермер. Он вынужден искать способы связаться с внешним миром, проезжая десятки километров.

Все отчеты, все ветеринарные свидетельства сейчас нужно сдавать в электронном виде, а если нету связи, работать невозможно. Раньше приходилось ехать с компьютером в районный центр или ездить в Челябинск. — поделился житель села Николай Мухин.

К ситуации подключился губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Теперь сельчанам организуют покрытие сотовой связью, а также интернет. Работы пообещали завершить уже этой осенью.