Федерация хоккея России опубликовала официальное заявление о дисквалификации Кузнецова

Челябинский хоккеист на 4 года станет «персоной нон грата» для российского спорта.

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Вчера, 23 августа, на официальном сайте Федерации хоккея России было опубликовано заявление о дисквалификации Евгения Кузнецова. Воспитанник челябинского «Трактора» был уличен в употреблении «запрещенки».

Запрещенное вещество в крови спортсмена выявил допинг-тест. От вскрытия контрольной «Пробы Б», которая могла подтвердить или опровергнуть результат, спортсмен отказался, а, следовательно, признал свою вину.

«Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил. Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено», — прокомментировали ситуацию в Федерации хоккея.

В прессе Евгений Кузнецом принес свои извинения, родным, коллегам по команде и всем Россиянам, признав свою вину и выразив раскаяние. Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена до 12 июня 2023 года.