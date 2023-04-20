В Ашинском районе 20 апреля временно перекроют трассу М-5

На дороге будут проводить буровзрывные работы

Участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе сегодня, 20 апреля, временно перекроют для движения транспорта. Там будут проводить буровзрывные работы. Они необходимы для расширения магистрали с двух до четырех полос. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 20 апреля 2023 года с 10 до 13 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута»,— рассказали в ведомстве.

Легковой транспорт сможет объехать перекрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для грузовых машин и автобусов движение будет запрещено.

В Упрдор «Южный Урал» также отметили, что временные ограничения на этом участке трассы будут вводиться каждый четверг до 1 октября нынешнего года. Время всегда будет неизменным.