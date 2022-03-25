«Мы продолжаем экспансию в различных регионах России. Теперь лекарства по низким ценам смогут приобретать и челябинцы. Открытие первой точки на улице Свободы состоится уже в апреле», — уточнили в пресс-службе федеральной сети аптек «Апрель» в ответ на запрос ИА «Первое областное».
У сети насчитывается около 3500 аптек в более чем 60 регионах страны. Особое внимание уделено жизненно важным лекарствам. Помимо этого, аптечный ритейлер продает товары — лекарства и косметические средства — под собственной торговой маркой.
В Челябинской области запустили горячую линию Росздравнадзора по поставкам медикаментов. Столкнувшихся с исчезновением того или иного препарата просят незамедлительно сообщать об этом по многоканальному бесплатному номеру 8‑800‑550‑99‑03.
Челябинский врач предупредил о последствиях бесконтрольного приема витаминных комплексов и назвал три способа профилактики авитаминоза.