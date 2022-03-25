Федеральная сеть «Апрель» откроет в Челябинске 40 аптек

Фармсеть зайдет в столицу Южного Урала в апреле

«Мы продолжаем экспансию в различных регионах России. Теперь лекарства по низким ценам смогут приобретать и челябинцы. Открытие первой точки на улице Свободы состоится уже в апреле»,

— уточнили в пресс-службе федеральной сети аптек «Апрель» в ответ на запрос ИА «Первое областное».

В Челябинске откроют первую в городе аптеку федеральной сети «Апрель». Новый объект будет расположен на улице Свободы, а всего в столице Южного Урала откроют около 40 точек. Об этом сегодня, 25 марта, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе фармсети.У сети насчитывается около 3500 аптек в более чем 60 регионах страны. Особое внимание уделено жизненно важным лекарствам. Помимо этого, аптечный ритейлер продает товары — лекарства и косметические средства — под собственной торговой маркой.В Челябинской области запустили горячую линию Росздравнадзора по поставкам медикаментов . Столкнувшихся с исчезновением того или иного препарата просят незамедлительно сообщать об этом по многоканальному бесплатному номеру 8‑800‑550‑99‑03.

Челябинский врач предупредил о последствиях бесконтрольного приема витаминных комплексов и назвал три способа профилактики авитаминоза.