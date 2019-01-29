/ Фальшивый «Владивосток 2000»: подделка банкнот процветает в России

Поддельных банкнот насчитали на 768 тысяч рублей.

В России растет количество поддельных купюр номиналом 2000 рублей. Об этом свидетельствует статистика Банка России, сообщает газета «Известия».

Так, в 2018 году было обнаружено всего 384 поддельные купюры. Как отмечают специалисты, банкноты были напечатаны на цветном принтере довольно плохого качества.

Из числа выявленных в прошлом году ненастоящих купюр номиналом 2000 рублей банки самостоятельно обнаружили и передали в органы внутренних дел. Более 58% поступило на экспертизу в ЦБ в качестве сомнительных, 1% был выявлен при обработке денежной наличности в учреждениях регулятора. — отметили в пресс-службе Банка России.

Появление фальшивок обусловлено тем, что банкнота номиналом 2000 рублей постепенно заполняет рынок. Впрочем, эксперты не ожидают появления высококачественных подделок новых купюр.