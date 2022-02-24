Первую машину с гуманитарным грузом из Челябинска отправили в Ростовскую область

Для беженцев подготовили продовольствие и предметы первой необходимости

Сегодня, 24 февраля, состоялась отправка первой машины с гуманитарным грузом от Челябинской области в Ростовскую область. Остальные машины будут отправлять по мере наполнения. На месте побывал корреспондент ИА «Первое областное».

Груз будут сопровождать волонтеры «Молодой гвардии», на всем пути следования. В Ростовской области автомобиль встретят представители «Единой России», затем груз будет централизованно направлен в места временного распределения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской республик.

«С челябинскими предприятиями составлен график приема груза на склад, они все идут навстречу. Привозят товары от круп и макаронных изделий до одежды, постельного белья и предметов первой необходимости. Список потребностей постоянно обновляется. Сегодня утром из Ростовского штаба мы получили новый список. В пунктах временного размещения много детей, поэтому детские товары сейчас будут собираться. Первые колонны с грузами уже пришли в Ростов, там началась разгрузка. Наша машина тоже сейчас отправляется, к утру воскресенья она будет на месте. Помощь будет продолжаться до тех пор, пока она нужна. Как только склад будет наполняться, будем отправлять груз», — рассказал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Денис Моисеев.

Напомним, сбор гуманитарной помощи в Челябинской области для беженцев из Донбасса начался 22 февраля, во вторник. Помощь привозили все, кому не все равно: от простых людей до известных предприятий. За сутки уже удалось собрать товаров на целую фуру гуманитарной помощи.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что возможный приезд беженцев из Донбасса не отразится на жителях Челябинской области. А секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер поручил начать сбор денег для помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.