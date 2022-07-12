Ребенку-инвалиду запретили играть на детской площадке в парке Гагарина в Челябинске

Учреждение культуры провело служебную проверку, но не выявило нарушений

В Челябинском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина 11-летней девочке с ДЦП запретили качаться на качелях на детской игровой площадке «Мир детства». Об этом ИА «Первое областное» сообщила мать ребенка Екатерина Ковалева. Администрация парка провела служебную проверку и не выявила в действиях контролера нарушений.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля. По словам Екатерины Ковалевой, когда она вместе с ребенком зашла на игровую площадку, то контролер запретила даже вытаскивать девочку из коляски.

«Она в грубой форме заявила, что у моей дочери эпилепсия, хотя это не так, и сказала, что не собирается нести ответственность за ее жизнь», — рассказала мама ребенка.

Слова Екатерины Ковалевой подтвердила свидетельница произошедшего Елена Биткина. Она сказала, что сотрудница парка хамила и «вела себя ужасно».

Корреспондент ИА «Первое областное» попросил прокомментировать ситуацию в управлении культуры администрации города Челябинска. Там ответили, что администрация парка провела служебную проверку, «в результате которой со стороны персонала учреждения нарушений не выявлено».

«Контролер-посадчик игровой площадки „Мир детства“ имеет высшее медицинское образование и ни в коей мере не пыталась ребенка-инвалида ограничивать в катании на качелях или игре в песочнице. Учитывая очень жаркую погоду и персональную ответственность контролера-посадчика за всех отдыхающих на площадке, она лишь вежливо обратила внимание на возможные риски», — говорится в официальном ответе.

В управлении культуры добавили, что, если обращение контролера-посадчика показалось матери ребенка обидным, то администрация парка готова принести извинения.

Екатерина Ковалева не согласилась с результатами служебной проверки и направила обращение детскому омбудсмену Евгении Майоровой. Челябинка уверена, что поведение сотрудницы парка было основано на стереотипах и дискриминировало детей-инвалидов.