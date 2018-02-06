/ Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска

Общественный транспорт начнут увозить на штрафстоянки в ближайшее время.

Эвакуировать маршрутки будет та же служба, которая работает с легковыми автомобилями. Заявки, как и прежде, будут оставлять сотрудники ГИБДД.

Для этих целей используют эвакуатор на базе автомобиля КАМАЗ, который был в распоряжении города. Его переоборудовали специальным автоматизированным механизмом. Маршрутки будут грузить на него лишь частично. Дополнительные приспособления добавили на заводе «Чайка-Сервис» в Нижнем Новгороде. По информации управления транспорта, так получилось значительно дешевле, чем покупка нового авто.



Все необходимые документы получены, в ближайшее время уже начнет работать. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления транспорта Роман Болотов.

Добавим, основанием для эвакуации является управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, управление транспортом без прав или технические неисправности тормозной системы или рулевого управления.