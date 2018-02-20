/ В полиции подтвердили опасную находку в школе Копейска

Предмет изъяли и отправили на экспертизу.

Появилась новая информация о двойной эвакуации в Копейске. Вызова в ДК действительно не было, однако в школу спецслужбы приезжали не по согласованию с администрацией. Сообщается, что полиции рассказали о подозрительном предмете. По словам очевидцев, он похож на НАР — неуправляемую авиационную ракету советских времен.

По школе в Копейске действительно был звонок, на место выезжали сотрудники полиции, представители других служб. Был обнаружен подозрительный предмет, который не представляет опасности для жизни и здоровья. — рассказал сайту «Первый областной» сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Марат Зинатуллин.



Напомним, информация об эвакуации дворца культуры и школы Копейска появилась в соцсетях. Изначально предполагалось, что работа спецслужб согласована, и на территории ведутся учения. На самом деле учения проходили только в ДК.