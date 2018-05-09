/ Челябинский композитор рассказал на «Евровидении» о доверии к миру

﻿Южноуралец стал автором песни для представителя Беларуси.

Первый полуфинал конкурса «Евровидение» завершился в Лиссабоне. Участие в нем приняли исполнители из 19 стран, в том числе представитель Беларуси Alekseev, выступивший с песней «Навсегда». Композицию для песенного конкурса написал челябинец Кирилл Павлов. Музыкант давно сотрудничает с исполнителем. Он является автором хита «Океанами стали» и «Дельфины». Как рассказал Кирилл Павлов, текст и музыка «Навсегда» пришли стремительно. Композиция создалась за один день.

Для меня эта песня о доверии к миру, прежде всего, и о готовности открыть дверь новому счастливому событию в своей жизни. Было большим удивлением и радостью узнать, что Alekseev отправится на «Евровидение» с этой композицией. Команда Alekseeva любит приятно удивлять. — рассказал сайту «Первый областной» Кирилл Павлов.

Чтобы песня была понятна каждому, ее решили перевести на английский язык. Переложением занимался Евгений Матюшенко, пишущий тексты для звезд украинской эстрады. Как считает автор композиции, перевод получился очень точным. Исполнение Alekseeva композитор считает очень удачным, хотя жюри и не пропустило музыканта в финал «Евровидения».

Я смотрел вчера выступление и очень переживал. Никита занимает особое место, он вне конкурсов и хит парадов. Поэтому за ним идет огромное количество людей. Он такой один. Я всегда доволен и счастлив после выступлений Alekseeva. Это чистая магия. — поделился с сайтом «Первый областной» Кирилл Павлов.

Добавим, что для Кирилла Павлова опыт участия в конкурсе «Евровидение» первый. Композитор остался очень доволен им.

Добавим, что 10 мая в Лиссабоне состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение», в котором примет участия конкурсантка из России Юлия Самойлова. Она исполнит композицию I Won’t Break («Я не сломаюсь»).