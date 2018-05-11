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/ Россия не попала в финал «Евровидения» после выступления Юлии Самойловой

Россия не попала в финал «Евровидения» после выступления Юлии Самойловой

Певица не смогла впечатлить зрителей и судей.
сегодня в 08:55
  |  Культура

Россиянка Юлия Самойлова не сумела пройти в финал международного песенного конкурса «Евровидение». Накануне в Лиссабоне прошли вторые полуфинальные выступления с участием представителей 18 стран. Самойлова представила Россию с композицией I Won’t Break. По словам певицы, эта песня раскрывает ее характер.

Ведущие назвали десятку финалистов по итогам голосования, России в списке не оказалось. — передает ТАСС.

Путевки в финал получили представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

Победителями первого полуфинала стали исполнители из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

На правах организаторов места в финале автоматически получили Португалия, Испания, Франция, Германия и Великобритания.

Финал конкурса состоится в субботу, 12 мая.

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