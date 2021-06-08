Дом с обрушившейся стеной на Кронштадтской в Челябинске признают аварийным

Внеплановое заседание комиссии проведут в мэрии сегодня, 8 июня

Сегодня, 8 июня, в администрации Челябинска состоится внеплановое заседание комиссии, на котором будет принято решение о признании дома № 18 по улице Кронштадтской в Ленинском районе аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«После детального обследования по инициативе администрации города Челябинска Регоператором и собственниками жилья была проведена экспертиза. Ранее собственники жилья с этим вопросом (о признании дома аварийным. — Прим. ред.) в администрацию города не обращались, дом находится на непосредственном управлении», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии также отмечают, что 26 мая во время проведения на доме ремонтных работ произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа. В тот же день работы были приостановлены, доступ в здание ограничен, а жители оповещены о переселении в маневренный фонд.

Сегодня рано утром, 8 июня, произошло частичное обрушение стены дома № 18 по улице Кронштадтской. В этот момент людей в здании не было.

В настоящее время территорию вокруг дома оцепили, все коммуникации отключили. На месте дежурит полиция. Доступ в здание принудительно ограничили.