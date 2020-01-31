Глава Аргаяшского района получил срок за незаконные коттеджи на Увильдах

Районный суд огласил сегодня приговор чиновнику.

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Исрафиль Валишин, занимая пост главы Аргаяшского района, выдал распоряжение отделу архитектуры и градостроительства о незаконном возведении 10 коттеджей в ноябре 2011 года и в период с марта по май 2013 года. Земля, определенная под строительство, находится в районе озера Увильды и считается особо охраняемой природной территорией памятника природы.

«Валишин осужден по 3 части статьи 286 УК РФ за превышение должностных полномочий. Действия чиновника повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства и привели к тяжким последствиям», — сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Возведение 10 капитальных объектов, зарегистрированных в Росреестре как незавершенные, причинили ущерб лесным почвам на сумму 2 733 331 рубль.

Обвиняемый уже выплатил сумму по ущербу в полном объеме. Также суд принял во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств, положительные характеристики, возраст и состояние здоровья Валишина и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком в 4,5 года без возможности занимать руководящие должности на государственной службе в течение 2 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.