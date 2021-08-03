Еще 349 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 3 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 6,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 349 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 76 004 человека. Об этом во вторник, 3 августа сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 2 августа, скончались 20 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3417 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 5697 человек. С начала пандемии болезнь победили 66 804 южноуральца. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 188 пациентов.

Напомним, власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. В минувшие выходные 1730 жителей региона привились в пунктах массовой вакцинации. В понедельник, 2 августа, в Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» — еще 17 800 доз.