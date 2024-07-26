Жителей подтопленных поселков эвакуируют в школы Карабаша

Спасатели проводят подомовой обход

В эти минут в поселке Киолим эвакуировано 35 человек, эвакуация в других поселках продолжается. Ситуация с подтоплением из-за порыва дамбы на Киалимском водохранилище находится на контроле регионального правительства. Еще накануне по поручению губернатора Алексея Текслера во всех муниципалитетах области были созданы оперштабы.

По оперативным данным жителей эвакуируют в две школы Карабаша, она может вместить все 200 человек, которые оказались в зоне подтопления.



Эвакуацию проводят спасатели МЧС России. Они вывозят в Карабаш жителей пяти поселков: Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Вода продолжает пребывать.

Известно, что из-за подъема уровня воды к Киалимскому водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы.

Южный Урал вторые сутки находится в эпицентре масштабного циклона, регион накрыло аномальными ливнями.

На месте работают сотрудники МЧС России и администрации Карабашского ГО, работает оперативный штаб. Пострадавших нет. Медики готовы оказать помощь, если потребуется. дет эвакуация из других населенных пунктов.