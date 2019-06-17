/ Эндокринолог, стоматолог и кардиолог неделю будут консультировать челябинев на площади Революции

Работу «Территории здоровья» продлили еще на 5 дней.

Узнать о состоянии здоровья прямо на главной площади Челябинска сможет каждый житель и гость города. Управление здравоохранения снова запустило «поликлинику под открытым небом» и продлило срок ее работы. Проект «Территория здоровья» будет действовать до конца недели. Каждый день с 12:00 до 16:00 все желающие смогут пройти флюорографию, узнать ВИЧ-статус, давление, индекс массы тела, сосудистый возраст и получить консультацию специалистов.

Отвечать на вопросы посетителей будут терапевт и инструктор по ЛФК. Также свои рекомендации по гигиене полости рта даст стоматолог. В соответствии с графиком, в определённые дни на площадке будут работать узкие специалисты, среди которых: эндокринолог, кардиолог, пульмонолог. Также 19 июня все желающие смогут стать донорами, обратившись в мобильный пункт заготовки крови ФМБА России с 9:00 до 13:00. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления здравоохранения Челябинска.

Воспользоваться возможностью экспресс-обследования можно с 17 по 21 июня.



