Алексей Текслер поздравляет педагогов с профессиональным праздником

В Челябинской области на этом поприще трудятся более 60 тысяч человек.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области поздравляет преподавателей с профессиональным праздником. Профессия «учитель» выбирается сердцем, а любовь к ней проносится через всю жизнь.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Он давно стал всенародным, потому что в жизни каждого человека был свой Учитель, имя которого мы помним всегда. Учитель, который не только дал знания о мире, но и помог открыть самих себя, научил жить по совести, любить свое дело и быть ответственным за свою Родину», — поздравил Алексей Текслер.

В Челябинской области гордое звание «учитель» носят более 60 тысяч человек. Ежедневно эти люди работают на благо страны, воспитывая подрастающее поколение.

«Признателен вам, уважаемые учителя, за этот огромный созидательный труд, за тепло души, которое вы дарите своим ученикам. Пусть они радуют вас своими успехами. Желаю вам здоровья и благополучия, счастья и удачи!», — пожелал губернатор Челябинской области.

Учитель — это призвание. Мудрость и терпение, которые они проявляют по отношению к своим ученикам, достойны уважения и почтения. Им нужно всего ничего: чтобы их воспитанники умело пользовались полученными знаниями и успешно шли по жизни.