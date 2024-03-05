Елена Малышева рассказала о спасении роженицы и ребенка в Челябинске

И пригласила южноуральских врачей на Первый канал

Ведущая телевизионного шоу про здоровье Елена Малышева рассказал в эфире Первого канала о работе врачей из Челябинска, которые спасли ребенка и роженицу с раком матки.

Сама история произошла в 2022 году. У 27-летней беременной обнаружили рак шейки матки. Женщине понадобилась экстренная помощь врачей. Специалисты Областного перинатального центра сделали кесарево сечение, а онкологи тут же провели селективную эмболизацию маточных артерий.

«Случай уникален тем, что роды принимали в стенах непрофильного учреждения — в ангиографической операционной онкоцентра. Такое решение было принято врачебным консилиумом с учетом распространенности опухолевого процесса у пациентки и угрозы кровотечения», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Яков Гнатюк.

Врачи спасли и маму и ребенка. Позже женщина прошла полный курс химиолучевой терапии и сейчас находится в ремиссии. А малышка Ева, которая при рождении весила всего 480 граммов, развивается в соответствии с возрастом.

Челябинка Алена Кулага ждала второго ребенка, когда узнала, что больна онкологией. Срок беременности был маленьким, а угроза для жизни Алены — большой. Сборная бригада врачей провела уникальную операцию: помогла появиться на свет 480-граммовой малышке Еве и остановила смертельно опасное кровотечение у ее мамы. Подробности этой истории читайте в материале ИА «Первое областное».

Ранее Елена Малышева рассказала в передаче «Жить здорово» о том, как челябинские хирурги удалили раковую опухоль из почки беременной женщины.