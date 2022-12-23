«Была комочком, а теперь человечище!» Челябинские врачи спасли девочку, весившую полкило, и ее маму

Сборная бригада медиков провела операцию, уникальную по меркам России

Челябинка Алена Кулага ждала второго ребенка, когда узнала, что больна онкологией. Срок беременности был маленьким, а угроза для жизни Алены — большой. Сборная бригада врачей провела уникальную операцию: помогла появиться на свет 480-граммовой малышке Еве и остановила смертельно опасное кровотечение у ее мамы. Подробности этой истории читайте в материале ИА «Первое областное».

Вторая беременность для Алены была долгожданной. Десять лет назад женщина родила сына и с тех пор мечтала о дочке. Девочка должна была появиться на свет в конце ноября. Но в начале августа у Алены открылось кровотечение.

«Случилось все очень быстро и неожиданно. Я пришла на работу — и вдруг такое. Коллеги сразу вызвали скорую»,

— рассказывает челябинка.

Алена очень боялась потерять ребенка. Но оказалось, что беременность протекает нормально, а кровоточит сгусток раковых клеток. Медики пояснили, что у женщины рак шейки матки в запущенной стадии. Опухоль уже дала метастазы — ее не вырезать. Необходимо проводить химиотерапию, но при беременности она под запретом, так как убьет ребенка.

Чтобы спасти и женщину, и малышку, челябинские врачи отважились провести уникальную операцию. Другого выбора просто не было. В онкоцентр вызвали акушеров, детских реаниматологов и неонатологов из Областного перинатального центра и взялись за дело.

На первом этапе акушеры провели кесарево сечение и достали ребенка из живота мамы.

«Когда это возможно, мы стараемся подождать, подрастить малыша. Но в этом случае заболевание мамы быстро прогрессировало. Медлить было нельзя, тем более что Алена уже два раза теряла сознание, у нее два раза открывалось кровотечение. Мы провели медицинский консилиум, обсудили тактику ведения операции и постарались решить две задачи: сохранить жизнь и здоровье маме и попытаться дать шанс малышу»,

— говорит заместитель главного врача Областного перинатального центра заслуженный врач РФ Алексей Фортыгин.

На втором этапе хирурги областного онкоцентра нашли и запаяли кровоточащие сосуды, из-за которых Алена теряла кровь.

«Через маленький прокол в бедренной артерии мы нашли расширенные сосуды опухоли, которые кровоточили, и закупорили их внутри. Сложность операции состояла в том, что после родов у матери все сосуды расширены, поэтому нам приходилось разбираться, какой из сосудов закрыть. И, слава Богу, мы с этой задачей справились»,

— говорит специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Яков Гнатюк.

По словам медиков, за всю историю медицины в России провели всего лишь несколько операций, когда врачам пришлось одновременно делать кесарево сечение и лечить рак. При этом онкологическую проблему врачи решали кардинально — женщине полностью удаляли придатки и матку. Челябинские хирурги первыми сохранили пациентке все органы.

После операции Алена прошла курс химиотерапии, сейчас проходит лучевую. Онкологи дают позитивный прогноз — рак отступит. В канун Нового года женщину выписали домой к мужу и детям. Семейный праздник Алена встретит в кругу семьи. Женщина признается, что только поддержка близких и докторов помогала ей смотреть в будущее с оптимизмом. И своей дочке она попыталась передать веру в лучшее, папину силу.

Имя дочурке Алена придумала, лежа в реанимации. С иврита Ева переводится как «дающая жизнь». Она действительно ухватилась за свой единственный шанс и сегодня быстро идет на поправку.

Девочка родилась на 24-й неделе беременности с экстремально низким весом — всего 480 граммов. Ее сразу отправили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Дети, рожденные на таком сроке, уже не редкость. Но обычно они лежат в реанимации по три месяца. А Ева быстро пошла на поправку: начала дышать самостоятельно, кушать из бутылочки с соской, набирать вес. Думаю, девочке помогла моральная поддержка бабушки. Сначала Ева лежала у нас одна, так как мама проходила лечение в онкоцентре. В этот период Ева всегда была грустненькой. А потом в стационар легла бабушка — крошка повеселела. Поэтому мы всегда просим близких находиться рядом с такими детьми. Они чувствуют, что их ждут дома»,

— рассказывает заведующая отделением новорожденных Челябинской областной клинической больницы Дина Погосова.

Сегодня, по словам доктора, развитие Евы полностью соответствует ее гестационному возрасту. Ее вес увеличился до 3,3 килограмма. У недоношенных бывает много проблем, но Ева видит (ей сделали операцию на сетчатке), слышит, узнает близких и проявляет положительные эмоции. Если близкие будут и дальше соблюдать рекомендации детских врачей, девочка еще больше окрепнет и не будет отличаться от сверстников, которые родились в срок.

«Я помню, как акушеры достали этот комочек и положили в кувез для новорожденных. А сейчас это уже человечище!»

— разглядывая фото девочки, радуется Яков Гнатюк.

Один из снимков теперь отправится в музей онкоцентра. Для врачей история Евы и ее мамы еще один знаковый этап работы, открывающий новые горизонты по спасению пациентов.

Перед выпиской из больницы с Аленой встретился главный врач ЧОКЦОиЯМ, главный онколог Челябинской области Дмитрий Ростовцев.

«Эта история необычная. В онкоцентре роды проходили впервые. Рад, что тяжелая ситуация вот таким образом завершается: и ребенок хорошенький, и у вас все протекает нормально. Чувствуем ответственность, поэтому будем держать вас в поле зрения»,

— обратился к Алене главврач.