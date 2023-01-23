Опухоль в почке у женщины обнаружили на 20-й неделе беременности. Прерывать беременность девушка отказалась — Анна решила выносить и родить ребенка. Однако опухоль продолжала расти — примерно на сантиметр за месяц.
«И в какой-то момент нам стало понятно, что операции не избежать — опухоль нужно вырезать, иначе мы не беремся сказать, что будет дальше. Опухоль могла дать метастазы по всему организму», — рассказал на передаче Евгений Киприянов.
Самым сложным во время операции, по словам доктора, было осознание ответственности врачей не за одну, а сразу за две жизни.
Операция проводилась с участием трех бригад медиков: онкологи вырезали новообразование, акушеры готовились сделать экстренное кесарево сечение, если что-то пойдет не так, а врачи-неонатологи — принять недоношенного малыша в свои руки.
«Операция была сложная, ведь наркоз был рассчитан на взрослого человека, а внутри находился малыш с маленьким весом — ребенок мог погибнуть, у него могло остановиться сердце, матка могла начать сокращаться... Но операцию завершили с изумительным результатом: беременность была сохранена, и роды не начались», — обратилась к зрителям Елена Малышева.
Позже благодаря акушерам Анна Платонова доносила свою малышку и даже смогла родить ее самостоятельно.
Девочку назвали Евой. Вместо с мамой и докторами она также приехала на эфир передачи. Доктора назвали Анну бойцом, ведь, узнав о диагнозе, она сама приняла непростое рискованное решение, а потом послушно выполняла рекомендации докторов.
Ранее сборная бригада врачей из Челябинска провела другую уникальную операцию: помогла появиться на свет 480-граммовой малышке и остановила смертельно опасное кровотечение у ее мамы. Подробности этой истории читайте в материале ИА «Первое областное».