Елена Малышева рассказала о подвиге челябинских врачей в передаче «Жить здорово»

Медики удалили раковую опухоль из почки беременной женщины

Два года назад челябинка Анна Платонова ждала ребенка. На одном из УЗИ у нее нашли опухоль в почке. Оказалось, у женщины онкология. Как врачи боролись за жизнь молодой пациентки и ее ребенка, в понедельник, 23 января, в передаче «Жить здорово» рассказала ее ведущая Елена Малышева. Героем выпуска популярного шоу стали супруги-медики: хирург-онколог Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Евгений Киприянов и акушер-гинеколог Ирина Киприянова.

«И в какой-то момент нам стало понятно, что операции не избежать — опухоль нужно вырезать, иначе мы не беремся сказать, что будет дальше. Опухоль могла дать метастазы по всему организму»,

— рассказал на передаче Евгений Киприянов.

Опухоль в почке у женщины обнаружили на 20-й неделе беременности. Прерывать беременность девушка отказалась — Анна решила выносить и родить ребенка. Однако опухоль продолжала расти — примерно на сантиметр за месяц.

Самым сложным во время операции, по словам доктора, было осознание ответственности врачей не за одну, а сразу за две жизни.

Операция проводилась с участием трех бригад медиков: онкологи вырезали новообразование, акушеры готовились сделать экстренное кесарево сечение, если что-то пойдет не так, а врачи-неонатологи — принять недоношенного малыша в свои руки.

«Операция была сложная, ведь наркоз был рассчитан на взрослого человека, а внутри находился малыш с маленьким весом — ребенок мог погибнуть, у него могло остановиться сердце, матка могла начать сокращаться... Но операцию завершили с изумительным результатом: беременность была сохранена, и роды не начались»,

— обратилась к зрителям Елена Малышева.

Позже благодаря акушерам Анна Платонова доносила свою малышку и даже смогла родить ее самостоятельно.