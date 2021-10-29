Елена Коузова: «Вакцинация становится необходимой для безопасной работы в учебных заведениях»

Сотрудники и студенты учебных заведений прививаются от коронавируса и гриппа

В Челябинской области одними из первых, кто начал прививаться от коронавирусной инфекции, были педагоги. Сейчас многие из них уже проходят ревакцинацию. Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова уверена, что такие меры позволят обеспечить безопасность работы в учебных и педагогических коллективах.

Помимо этого педагоги в регионе также активно ставят прививки от гриппа.

«У многих педагогов в скором времени истекает годовой срок действия прививки. Поэтому сейчас мы уже готовимся к очередному этапу — ревакцинации. Коллективы, которые первыми поставили прививки от коронавируса, составляют планы и новые списки тех, кто будет ревакцинироваться. Вакцинация, как и ревакцинация от коронавируса, становится необходимым условием для обеспечения безопасной работы в учебных и педагогических коллективах», — сообщила Елена Коузова.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков уверен, что проводимые противоковидные мероприятия очень важны, ведь все жители региона хотят одного — поскорее вернуться к нормальной, стабильной, беспандемийной жизни.

«В стране и регионе растет количество заболевших коронавирусом. Ковид не отступает. Сегодня ситуация остается напряженной. В интернете сейчас много провокационной информации, касающейся прививочной кампании — не ведитесь на эти пустые, ничем не подкрепленные, кроме эмоций, разговоры. Впереди серьезные задачи и планы. Для их реализации потребуется много сил и здоровья. Дорогие друзья, делайте прививки, не откладывайте ревакцинацию, других научно обоснованных способов прекратить пандемию коронавируса нет. Прошу вас ответственно относиться к соблюдению санитарно-гигиенических требований, берегите себя, берегите здоровье своих коллег и близких», — говорит Александр Шестаков.

Часть южноуральских студентов вакцинировались от коронавируса еще до начала учебного года — в августе, остальные прививаются сейчас.

«Моя работа предполагает общение с многочисленным количеством людей. Каждый раз, выходя на сюжеты, снимая интервью, я контактирую с десятками горожан. Я не знаю, болеют ли они коронавирусом или нет, но я себя уберегла. В августе этого года я вакцинировалась. Пришла в больницу своего города, просидела в очереди недолго и теперь чувствую себя замечательно. Вакцинироваться или нет — выбор каждого. У каждого свое „за“ и „против“. Но это моя принципиальная позиция», — рассказала студентка ЮУрГУ, репортер ЮУрГУ-ТВ Ксения Нуретдинова.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели больше 16 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 491 положительный результат, среди заболевших есть четверо школьников.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам субъектов внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в нерабочие дни. При этом регионы смогут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на их территории и увеличивать количество нерабочих дней.