Михаил Мишустин поручил регионам продолжить вакцинацию и тестирование в нерабочие дни

Регионы смогут самостоятельно вводить дополнительные меры и увеличивать количество нерабочих дней

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 26 октября, поручил главам субъектов внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в нерабочие дни. При этом регионы смогут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на их территории и увеличивать количество нерабочих дней. Об этом председатель правительства сказал на заседании координационного совета по коронавирусу в режиме ВСК.

«Ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах страны. Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку. Врачи борются за их жизнь», — отметил премьер-министр.

Михаил Мишустин также сказал о важности наращивания темпов вакцинации, поскольку в ином случае не получится справиться с распространением инфекции. Необходимо, по словам премьера, и поддерживать высокий уровень тестирования в регионах, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь.

Кроме того, стало известно, что правительство РФ выделило дополнительную поддержку медицине в объеме 56 миллиардов рублей для лечения ковида.

«Средства поступят в регионы, прежде всего, для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение бесплатно по полису ОМС во всех субъектах страны», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Также правительство выделило более 4 миллиардов на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах. Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов.

Кроме того, дополнительно профинансируют мероприятия по государственной регистрации лекарств и медицинских изделий. На это пойдет около 300 миллионов рублей.

О нагрузке на здравоохранение и ходе вакцинации премьер-министру рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что на сегодняшний день числится 1,3 миллиона человек заболевших, более 268 тысяч госпитализированных. Ускорилось развитие тяжелого течения заболевания. В группе риска — непривитые, пациенты с артериальной гипертонией, диабетом и ожирением.

По словам Мурашко, увеличилось количество заболевших среди беременных. Вакцинация разрешена после 22-й недели беременности.

Однако темпы прироста снизились на 10–15% благодаря ограничительным мерам. QR-коды помогают привлечь население к вакцинации.

Коечный фонд вынужденно увеличили до 292 тысяч мест, более 65% из них оснащены кислородом. Стабильные пациенты переводятся на долечивание.

Тем временем, от гриппа вакцинировались свыше 32 миллионов человек, среди них — более 9 млн детей. При этом технических препятствий для получения прививки и от гриппа, и от коронавируса нет.

Напомним, в Челябинской области определились, как будут работать учреждения культуры и здравоохранения в локдаун. Алексей Текслер подписал соответствующее распоряжение.

В Челябинской области нерабочие дни отменили для компаний с непрерывным циклом производства. Предприятия обязаны составить списки сотрудников, которых нельзя отпустить на удаленку.