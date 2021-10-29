В Челябинской области 491 человек заболел коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 29 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 16 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 491 положительный результат, среди заболевших есть четверо школьников, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 197 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 89 тысяч 784 южноуральца, из них 197 человек — за минувшие сутки.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

Напомним, в дни домашних матчей в Магнитогорске, у ледовой арены «Металлург» возле касс, будет дежурить мобильная бригада медиков — болельщики и горожане смогут поставить прививку от коронавируса.



В Озерске планируется строительство ковидного госпиталя на 60 коек. Уже в ноябре проект медучреждения должен пройти госэкспертизу.