Более 30 человек оштрафовали за костры в лесах Челябинской области

В период действия особого противопожарного режима штрафы возрастают до миллиона рублей

Впереди долгожданные майские праздники, и некоторые южноуральцы наверняка отправятся на отдых в леса. Отдыхать-то не запрещается, а вот жечь костры нельзя в связи с действующим пожароопасным сезоном. Нарушителей ждут немаленькие штрафы, напомнили в ГУ лесами по Челябинской области.

За разведение костров в лесах и прочие нарушения пожарной безопасности южноуральцам грозят штрафы в размере от 15 до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 30—50 тысяч, юрлицам — от 100 до 400 тысяч.

При этом если на территории введен особый противопожарный режим, то сумма штрафов увеличивается в два раза. На сегодняшний день такой режим действует в Сосновском, Кунашакском, Красноармейском, Еткульском, Аргаяшском, Чебаркульском районах, а также в Кыштыме и Копейске.

Для нарушителей на этих территориях штрафы будут следующими: на граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, на юрлица — от 600 до 1 миллиона рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах протоколы составлены уже в отношении 33 южноуральцев.

Сотрудники МЧС вместе с другими службами регулярно проводят рейды и рассказывают жителям региона о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона уже проведено свыше 900 рейдов.

Кстати, об отдыхе: к майским праздникам ожидается особый размах шашлычного сезона. ИА «Первое областное» выяснило, насколько за год изменился индекс шашлыка.