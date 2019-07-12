Эксперты выяснили, сколько зарабатывают выпускники челябинских вузов

Не так как в Москве, но весьма неплохо.

Сервис по поиску работы Superjob опубликовал рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами у выпускников. В списке есть два крупнейших ВУЗа Челябинска.

В техническом направлении первое место единолично занимает Московский физико-технический институт, чьи выпускники зарабатывают в среднем больше 160 тысяч в месяц. В первой десятке также представлен екатеринбургский Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ Бориса Ельцина, который расположился на 10 месте со средней зарплатой выпускников в 97 тысяч рублей. Единственный, представленный в этой категории, челябинский вуз Южно-Уральский государственный университет делит 20 место с Пензенским государственным университетом. Зарплата их выпускников составляет 77 тысяч рублей

В экономическом направлении у южноуральских вузов дела обстоят лучше. Южно-Уральский государственный университет и Челябинский государственный университет занимают 15 и 17 места соответственно с зарплатами в 59 и 56 тысяч рублей. Первое место между собой делят Высшая школа экономики и МГИМО, там зарплаты выпускников составляют 110 тысяч рублей.

Всего в рейтинге оказалось 45 вузов. Топ был составлен на основе сравнения среднего уровня дохода выпускников с 2013-го по 2018 год.