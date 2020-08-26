Байкеров, мечи и луки из дерева изготавливает житель Миасса

Импровизированные чучела мужчина использует как мишени.

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В Миассе мужчина уже 15 лет занимается изготовлением мечей, луков и чучел из дерева. За это время в его коллекции появились даже настоящие деревянные байкеры. Все работы он проводит своими руками. Любовь к поделкам из дерева у него появилась со времен, когда он трудился на пилораме.

«Сначала начали делать чучела. От бывшего рабочего места осталась одежда, решили сделать чучело. Оно все еще стоит, уже мхом заросло. Потом остались колеса, решил сделать мотоциклы, а байкеров — чтобы рядом с мотоциклами стояли», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ житель Миасса Григорий Лутков.

Кроме того, необычные чучела несут и практическую пользу, их Григорий использует для того, чтобы упражняться в стрельбе из лука.

«Хотелось пострелять из лука, сделал парочку. А в байкеров стрелять интереснее, чем просто в круг. Лет 15 назад начал изготавливать все своими руками», — отмечает миассец.

Кроме луков, в коллекции Григория есть и деревянные мечи. Их он тоже делает своими руками. Именно это оружие пользуется спросом у реконструкторов исторических событий, поскольку мастер старается сделать мечи приближенными к реальным, используя краски.