Эксперты Минстроя РФ одобрили проект пляжа «Метеоритный берег» в Чебаркуле

Идея вполне впишется в существующий контекст территории, в одночасье ставшей знаменитой после падения метеорита в 2013 году

На Южном Урале завершилось выездное совещание экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды. За несколько дней столичные гости ознакомились с проектами благоустройства общественных пространств — реализованными и только запланированными — в Магнитогорске, Челябинске, Кыштыме, Миассе. Финальной точкой стал выезд в Чебаркуль, город, где все — по-настоящему.

Экскурсоводом для экспертов стала глава города Светлана Виноградова. Она рассказала столичным гостям о достопримечательностях, градообразующих предприятиях и недавно благоустроенных общественных пространствах. Главной целью гостей было увидеть собственными глазами территорию, на которой планируется разместить туристический и досуговый объект «Метеоритный берег».





Проект — это отсылка к 15 февраля 2013 года, когда в озеро Чебаркуль упал метеорит. Это событие вызвало большой интерес всего мира к городу и водоему, привлекло и до сих пор притягивает большой поток туристов. Власти города при поддержке руководителя региона Алексея Текслера активно развивают это направление. Благоустраивается побережье, акцентируется внимание на столь особенном событии и в брендировании, и в сувенирной продукции. На сегодняшний день здесь проводят несколько масштабных мероприятий: «Космическая рыбалка», «Фестиваль сапбординга», «Метеоритный забег» и, конечно, экскурсии к месту падения небесного гостя.

Как рассказала Светлана Виноградова, уже несколько лет Чебаркуль принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с разработкой благоустройства основного пляжа «Метеоритный берег». В этом году идея дизайнеров была признана одной из лучших, но стать победителем ей вновь не удалось. Но власти города настроены решительно и намерены продолжать бороться за возможность благоустройства рекреационного центра притяжения жителей и гостей города.





Затем на совещании в мэрии экспертам показали несколько презентаций про Чебаркуль, в которых отражены особенности развития общественных пространств и будущие планы по развитию городского округа.





Желающим дали подержать в руках фрагмент метеорита, что вызвало особый восторг у большинства присутствующих. После чего один из экспертов эмоционально и уверенно сказал: «Пляжу быть!»





Также на встрече была представлена выставка рисунков участников конкурса «Чебаркуль глазами детей». Работы победителей будут использованы как изображения на сувенирных календарях предстоящего года. Гости высоко оценили задумку и даже назвали конкурс одной из лучших практик по продвижению города.

«Рада была встретиться с экспертами высокого уровня в области создания комфортной городской среды. Благодарна каждому за высказанные мнения и предложения. Взгляд со стороны всегда полезен и обязательно будет учтен при нашей дальнейшей работе. Приятно удивило, с какой вовлеченностью присутствующие обсуждали этот проект. Уверена, что знакомство с нашим городом станет приятным воспоминанием для столичных гостей», — поделилась впечатлениями глава округа Светлана Виноградова.

В заключение встречи гостям вручили наборы экологически чистой продукции местных производителей с символикой Чебаркуля — города, где все по-настоящему.